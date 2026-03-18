Nuna | Gian Marco Ciampa e la chitarra del futuro all’Officina Pasolini

Al via all’Officina Pasolini l’anteprima di Nuna, il nuovo progetto discografico e performativo del chitarrista Gian Marco Ciampa. L’evento presenta in anteprima assoluta il lavoro che combina musica e performance, con Ciampa protagonista sul palco. La serata offre un’anteprima delle sonorità innovative e delle esibizioni dal vivo previste nel progetto.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il panorama musicale romano si arricchisce di un evento che promette di ridefinire il concetto stesso di strumento classico. Venerdì 21 marzo, la cornice dell’Officina Pasolini ospiterà l’anteprima assoluta di Nuna, l’ultima fatica creativa di Gian Marco Ciampa. Il chitarrista, già celebrato a livello internazionale come uno dei talenti più cristallini della sua generazione, presenta un lavoro che si distacca dai canoni accademici per esplorare territori sonori inesplorati, dove la tradizione della sei corde incontra le pulsazioni della modernità. Il titolo del progetto, Nuna, trae origine da una parola islandese che significa “ora, adesso”. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Nuna: Gian Marco Ciampa e la chitarra del futuro all’Officina Pasolini Articoli correlati Leggi anche: NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica Leggi anche: Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail Altri aggiornamenti su Gian Marco Ciampa Temi più discussi: Esce Nuna: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di brail ? ?; Le istantanee sonore di Gian Marco Ciampa; La chitarra classica di Gian Marco Ciampa e l'elettronica di Brail: nasce Nuna .. -; NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica. Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di BrailNUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato ... romatoday.it Le « istantanee sonore » di Gian Marco CiampaTra tradizione e sperimentazione, il chitarrista Gian Marco Ciampa racconta 'Nuna', il nuovo EP che mette in dialogo chitarra classica, elettronica e minimalismo, esplorando il rapporto tra musica, pa ... msn.com Gian Marco Ciampa presenta Nuna - facebook.com facebook