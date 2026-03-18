Il 21 marzo a Roma, presso Officina Pasolini, si terrà l’anteprima live del nuovo progetto di Gian Marco Ciampa, con la partecipazione di Bob Angelini e BRAIL. La serata vedrà la presentazione di “Nuna”, un progetto musicale del chitarrista italiano. L’evento comincerà alle ore 21 e rappresenta un’occasione per ascoltare in anteprima assoluta il nuovo lavoro.

NUNA di Gian Marco Ciampa Il 21 marzo a Roma, Officina Pasolini, in anteprima assoluta con Bob Angelini e BRAIL ??, il nuovo progetto del chitarrista italiano ore 21.00 Officina Pasolini – Teatro Eduardo de Filippo, Viale Antonino di San Giuliano, 782, 00135 Roma ingresso gratuito Roma ospita l’anteprima assoluta di NUNA, il nuovo progetto di Gian Marco Ciampa, pluripremiato chitarrista classico italiano, che inaugura dal vivo un percorso musicale capace di attraversare confini, linguaggi e sensibilità differenti. L’appuntamento è per venerdì 21 marzo alle ore 21.00 a Officina Pasolini – Teatro Eduardo de Filippo, in Viale Antonino di San Giuliano 782, Roma, per una performance speciale che vedrà sul palco Gian Marco Ciampa, BRAIL ? ? e Bob Angelini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Nuna” di Gian Marco Ciampa in anteprima live con Bob Angelini e Brail, il 21 marzo a Officina Pasolini

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