Il Comune di Napoli ha annunciato ufficialmente un progetto di rinnovamento per lo stadio Diego Armando Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro. È stato diffuso il documento che dettaglia le modifiche previste per la struttura, che includono interventi di restyling e miglioramenti. L’obiettivo è aggiornare l’impianto sportivo, rendendolo più funzionale e moderno.

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sta per cambiare faccia: sono pronti 200 milioni per il progetto di trasformazione che il Comune di Napoli ha ora reso ufficiale, diffondendo il documento di presentazione del restyling. Stadio Maradona, il progetto da 200 milioni del Comune. Il futuro dello Stadio Maradona prende forma: il comune ha diffuso la notizia quest’oggi, confermando i rumors di un ambizioso progetto di ammodernamento. La cifra in ballo è considerevole: il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 200 milioni di euro. I primi lavori partiranno nel luglio 2026 e riguarderanno la riapertura del terzo anello, con l’aggiunta di 15. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità Maradona: diffusi il progetto del Comune e le cifre

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