Il film “Notte prima degli esami 3.0” uscirà nelle sale il 19 marzo, diretto da Tommaso Renzoni al suo debutto alla regia. La pellicola racconta le vite di giovani tra amore fluido e tradimenti, con protagonisti come Ditonellapiaga e Sabrina Ferilli, che interpreta un’insegnante severa e dura. È la prima volta che questa storia, a venti anni dal primo film, viene presentata in una nuova versione.

A venti anni di distanza dal primo film, esce nelle sale il 19 marzo “Notte prima degli esami 3.0” che segna l’esordio alla regia di Tommaso Renzoni. Il film racconta la storia di Giulio, interpretato da Tommaso Cassissa, e dei suoi compagni di classe che stanno vivendo le settimane decisive prima dell’esame di maturità. Tra ansie, aspettative e la paura di sbagliare, i ragazzi devono confrontarsi con una figura che li terrorizza da anni: la severissima professoressa Castelli, soprannominata “la belva”, interpretata da Sabrina Ferilli. Nel gruppo troviamo anche Cesare (Adriano Moretti), Allegra (Alice Lupparelli) e Sole (Alice Maselli), amici inseparabili che cercano di affrontare insieme paure e incertezze sul futuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Notte prima degli esami 3.0”, la nuova generazione tra amore fluido e tradimenti: dal debutto di Ditonellapiaga a Sabrina Ferilli nel ruolo di una insegnante “carogna”

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