notiziario squadra domani in campo bucchi rassicura i suoi

Domani la squadra tornerà in allenamento dopo l’ultimo giorno di riposo, con l’obiettivo di prepararsi alle prossime sfide. L’allenatore ha parlato ai giocatori, cercando di mantenere alta la concentrazione. I bianconeri sono pronti a lavorare duramente, sperando di ottenere risultati positivi e soddisfare i tifosi di Ascoli.

Ultimo giorno di riposo poi i bianconeri si rimboccheranno la maniche per provare a regalare un sogno al popolo di Ascoli. Dopo l’esaltante successo di Gubbio per 3-1, dove il Picchio è riuscito a spazzare via anche una delle formazioni più in forma del momento (gli umbri arrivavano da tre successi consecutivi ottenuti in sequenza contro Guidonia, Carpi e Ternana), adesso il gruppo rispetterà lo stop previsto sulla propria tabella di marcia per poi riprendere la preparazione che condurrà verso la delicatissima trasferta di Arezzo (lunedì 30 marzo alle 20.30 con diretta su Rai Sport). Gli uomini di Tomei avranno a disposizione 11 giorni per prepararsi al meglio a quella che avrà tutto il sapore di una finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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