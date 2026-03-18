Norvegia chiesti 7 anni di carcere per il figlio della principessa ereditaria | è accusato di stupro

In Norvegia, il figlio della principessa ereditaria è stato chiamato a rispondere di 39 capi d’imputazione, tra cui stupro e lesioni aggravate. La procura ha richiesto una pena di sette anni e sette mesi di reclusione. Marius Borg Høiby è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse accuse di natura penale, con il processo ancora in corso.

Marius Borg Høiby deve rispondere di ben 39 capi d'imputazione, tra i quali quello per stupro e lesioni aggravate: rischia sette anni e sette mesi di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il processo contro il figlio della principessa ereditaria di NorvegiaMarius Borg Høiby deve rispondere di 38 capi di accusa, tra cui stupro e violenza domestica: è il peggior scandalo della storia della corona Martedì... Arrestato di nuovo Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di NorvegiaLa polizia norvegese ha dichiarato che Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit Tjessem Høiby, è stato...