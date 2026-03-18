Una ricerca ha analizzato i dieci giocatori più decisivi della Serie A, calcolando la differenza di punti delle squadre con e senza di loro. Fra questi, spicca un nome inatteso al primo posto, mentre un difensore della Juventus si trova al quarto posto, contribuendo con un punto alla sua squadra quando scende in campo. I risultati evidenziano l’impatto di alcuni giocatori sulle prestazioni delle loro squadre.

Chi sono i giocatori più decisivi del campionato? Lautaro, Modric, Yildiz, ognuno ha la sua lista dei preferiti ma, cercando di essere oggettivi, si arriva a un dato: la differenza tra i punti fatti da una squadra con un giocatore e senza di lui. Se ne parla molto in questi giorni per Adrien Rabiot. Il Milan, quando lui è in campo, fa 2,35 punti a partita, come l'Inter. Quando Rabiot non c'è, la media scende a 1,44, come il Bologna. Una differenza enorme, di 0,91 punti a partita, una delle 10 più alte tra i circa 500 calciatori di Serie A. La sorpresa, semmai, è che ci sono 9 calciatori con un dato più alto. Nove giocatori più decisivi di lui, alcuni prevedibili, altri molto sorprendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Rabiot... Ecco chi sono i 10 giocatori più decisivi di Serie A: al primo posto un insospettabile...

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