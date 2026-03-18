Non solo benzina | tutti i prezzi che aumenteranno per la guerra

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, causando un aumento dei costi energetici. Non sono solo i prezzi della benzina e del gasolio a salire, ma anche altri beni che dipendono dal petrolio. La situazione influisce sui prezzi di vari prodotti, modificando il costo di molte merci che arrivano e partono attraverso i commerci.

Il petrolio, certo. E quindi la benzina e il gasolio. Ma la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz per la guerra tra Usa, Israele e Iran non provocherà soltanto rincari del carburante per il trasporto delle merci. Perché i prodotti che acquistiamo nei negozi arrivano a destinazione via camion, nave o aereo. E quindi gli aumenti dei prezzi si rifletteranno su tutte le merci trasportate, creando un’ondata inflazionistica che colpirà in primo luogo il cibo deperibile. Ma il blocco ha portato anche alla penuria di elio, il gas che si usa in medicina ma che serve anche serve a raffreddare le apparecchiature utilizzate per la produzione di semiconduttori. 🔗 Leggi su Open.online

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