Non sapevo di essere incinta e ho preso farmaci vietati | cosa posso fare?

Una donna racconta di aver preso farmaci vietati durante la prima settimana di gravidanza, ignorando di essere incinta, a causa di una forte contrattura alla schiena. La situazione riguarda un episodio in cui, senza sapere di essere incinta, ha assunto medicinali considerati teratogeni. La donna si rivolge a un medico per capire quali siano le azioni possibili dopo aver assunto farmaci potenzialmente dannosi per lo sviluppo del bambino.

Salve dottore, nelle prima settimana di gravidanza (specifico che non sapevo ancora di essere incinta) ho purtroppo assunto dei farmaci teratogeni per via di una fortissima contrattura alla schiena. Ora sono spaventatissima di aver generato qualche danno al feto. Posso già fare degli esami per capire se è successo qualcosa? Sono appena entrata nel secondo mese. Grazie. Dopodiché, ci sono tanti test genetici e cromosomici invasivi e non invasivi che potreste valutare di fare “per stare più sereni”, sempre supportati dalle ecografie che farete a prescindere! * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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