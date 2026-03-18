Durante una riunione per l’intergruppo parlamentare a favore del Sì, alcuni deputati hanno espresso di non aver visto il video di riferimento e hanno invitato a parlare anche con altri colleghi. Tra i partecipanti, uno ha proposto di forzare le persone a recarsi al seggio, sostenendo che bisogna “caricarle e portarle con la forza”. La discussione si è svolta con toni spesso imbarazzati e accessi.

La scorsa settimana alla presentazione dell’intergruppo parlamentare per il Sì, nato su impulso del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone per dimostrare la trasversalità, da destra a sinistra, del fronte del Sì, Roberto Giachetti aveva lanciato il suo grido d’allarme, in vista del referendum sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e sulla separazione delle carriere dei magistrati, su cui gli italiani si esprimeranno attraverso il voto al referendum del 22 e 23 marzo. Una settimana dopo le cose non sono molto migliorate. Prima Meloni, poi due parlamentari di Fratelli d’Italia con le loro dichiarazioni, di molto sopra le righe, hanno aumentato le preoccupazioni del deputato renziano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho visto il video”, “Parlate anche con gli altri”: l’imbarazzo quasi comico ai “Comizi d’amore” (bipartisan) del Sì per le sparate dei colleghi. Ma Matone ha la soluzione: “Bisogna caricare le persone e portarle con la forza al seggio”

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