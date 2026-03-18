Nocera Inferiore, un uomo ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo nel pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, minacciando sia il personale sanitario che i pazienti presenti. Le sue azioni hanno causato momenti di tensione all’interno della struttura. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’uomo per i suoi comportamenti.

Attimi di tensione nei giorni scorsi presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove un uomo ha dato in escandescenze minacciando personale sanitario e pazienti presenti nella struttura. L’episodio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a inveire contro medici, operatori sanitari e altre persone presenti all’interno del pronto soccorso, generando preoccupazione tra i presenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al comportamento aggressivo, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’intervento della polizia. Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, bloccando l’uomo e conducendolo presso gli uffici competenti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Inferiore, minacce al personale sanitario e ai pazienti: uomo denunciato

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