Il principe William, 43 anni, ha attirato l’attenzione dei tifosi allo stadio non per le sue capacità sportive, ma per un’altra qualità. Durante l’evento, ha mostrato una dote nascosta che ha suscitato interesse tra i presenti. La sua presenza ha catturato l’attenzione, dimostrando un modo particolare di interagire con il pubblico. Questa occasione ha evidenziato un aspetto inaspettato del suo carattere.

Se fare il (futuro) re significa anche sapersi accattivare l’ammirazione dei sudditi, il principe William, 43 anni, sta dimostrando di avere talento nel ricoprire il ruolo che il destino gli ha assegnato. Ne ha dato prova lo scorso 14 marzo, allo stadio di Cardiff, quando è andato ad assistere ad un match di rugby tra il Galles e l’Italia. William allo stadio mostra il suo speciale talento. Seduto in tribuna per assistere a una delle partite del rinomato torneo internazionale Sei Nazioni – è il patrono della Federazione Gallese di Rugby (WRU) – William ha deliziato i fan della royal family con una dote nascosta: ha cantato alla perfezione l’inno nazionale gallese. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - No, non è un talento sportivo. Il principe William ha mostrato ai tifosi allo stadio un'altra dote nascosta. Ecco quale

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