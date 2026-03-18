Una nevicata abbondante ha imbiancato i borghi delle Marche a circa 800 metri di altitudine, portando un tocco invernale inatteso. Gli impianti sciistici sono stati aperti, consentendo agli appassionati di montagna di approfittare del weekend invernale. La neve, caduta copiosa, ha ridato vita alle località alpine della zona.

BOLOGNOLA - Il meteo non ha deluso le aspettative per gli appassionati di sci: una nevicata abbondante, quasi fuori stagione, sta riportando pienamente l’atmosfera invernale a Frontignano di Ussita e a Bolognola, dove la stagione sciistica sembra tutt’altro che conclusa. Nelle ultime ore sono caduti circa 30 centimetri di neve, con precipitazioni destinate a proseguire fino a domani, regalando un nuovo volto candido alle piste dei Sibillini. La neve sta imbiancando anche il borgo fermano di Smerillo a quota 800 metri, nell'Ascolano la frazione di Spelogna ad Arquata del Tronto e a Montemonaco. Il ritorno dell'inverno Un ritorn.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Nevica sulle Marche, imbiancati i borghi a 800 metri: aperti gli impianti sciistici, weekend in montagna

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