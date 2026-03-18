In un recente commento si riflette sulla posizione degli europei di fronte alla caduta dei tiranni, sottolineando come non si tratti di una semplice scelta neutrale. L’autore esprime il suo amore per la Svizzera, definendola l’unico paese europeo senza monarchia, e cita il suo apprezzamento per l’orologio a cucù di Welles. La riflessione evidenzia un legame personale con valori di libertà e indipendenza.

Stati Uniti e Israele vogliono farla finita con i terroristi. Tra infiniti lutti, nell’orrore di un conflitto costoso in umanità. Conflitto che però potrebbe dare origine a una nuova mappa del medio oriente, senza i terroristi di Hezbollah, senza Hamas, senza Assad, senza i loro mandanti iraniani I tempi della guerra, l'unità di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran. L'analisi di Benny Gantz Trump parla dalla Casa Bianca. Si dimette il capo dell'antiterrorismo americano Joe Kent Amo la Svizzera delle libertà, l’unico paese europeo che non abbia mai avuto un re (No Kings), e prediligo anche il wellesiano orologio a cucù, ma non sapevo di essere svizzero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Neutrali di fronte alla prospettiva storica della caduta dei tiranni? Non una buona idea, cari europei

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