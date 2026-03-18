Netanyahu il video delle 6 dita e il mistero della morte | cosa c’è di vero

Circolano sui social network diverse teorie riguardanti il primo ministro israeliano, che si basa su un video della sua ultima conferenza stampa. Alcuni utenti sostengono che Netanyahu sia stato sostituito da un sosia creato con l’intelligenza artificiale, mentre altri si interrogano sulla sua presunta morte. Questa vicenda ha suscitato un’ampia discussione online, senza che siano ancora emersi fatti ufficiali o conferme.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è morto? Sui social circolano teorie complottiste che utilizzano un video della sua ultima conferenza stampa per sostenere che sia stato sostituito da un sosia generato con l’ Intelligenza Artificiale. La prova? Un presunto sesto dito nella mano. In realtà, si tratta di un’analisi errata che ignora la compressione video e le fonti originali, come dimostra questo fact-checking. Per chi ha fretta. Il video incriminato non è una creazione dell’IA, ma un filmato ufficiale diffuso anche dal canale Telegram del leader israeliano.. Il presunto “sesto dito” è in realtà una porzione del palmo della mano.. 🔗 Leggi su Open.online

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