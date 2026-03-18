Il Real Madrid ha superato il Manchester City ai quarti di finale di Champions League mantenendo il risultato dell’andata, un 3-0, e vincendo in trasferta con un 2-1. La sfida si è svolta a Manchester, dove i madrileni sono riusciti a mantenere il vantaggio accumulato nella prima partita. La vittoria consente alla squadra spagnola di approdare ai quarti di finale della competizione.

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nessun ribaltone tra Manchester City e Real Madrid, con gli spagnoli che difendono il 3-0 dell'andata e passano ai quarti di finale di Champions League grazie al 2-1 siglato in terra inglese. Sono una doppietta di Vinicius e una rete di Haaland a mettere la firma su una partita condizionata dal cartellino rosso precoce inflitto a Bernardo Silva. La partita subisce una svolta già al 17?, quando Vinicius ha una doppia grande occasione ravvicinata. Prima, centra il palo con un destro a giro e poi, sul proseguimento dell'azione, Bernardo Silva ferma la sua conclusione sulla linea di porta. Il portoghese, però, effettua il salvataggio con il braccio e dopo una revisione al Var, l'arbitro indica il dischetto espellendo il capitano dei citizens. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nessun ribaltone tra ManCity e Real Madrid, Blancos ai quarti di Champions

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