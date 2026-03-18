Nell’azienda di rifiuti speciali si scatena un rogo

Nell’azienda di rifiuti speciali situata sul lago di Como si è sviluppato un incendio nella serata di ieri. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, coinvolgendo diverse aree dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Fiamme nell’azienda di rifiuti speciali sul lago di Como. L’incendio è scoppiato l’altra sera a Colico, all’interno degli stabilimenti della Seval, società specializzata nel recupero e riciclo di frigoriferi, apparecchi elettrici ed elettronici, elettrodomestici, pile e batterie esauste, sia al piombo sia al litio. Probabilmente si è innescato proprio dal surriscaldamento o dalla rottura di una batteria al litio. Le fiamme si sono poi propagate. Non è la prima volta che succede, era capitato anche nel novembre del 2023, ma a differenza di quella volta i vigili del fuoco hanno avuto modo di circoscrivere subito il rogo e di estinguerlo, limitando di gran lunga i danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nell’azienda di rifiuti speciali si scatena un rogo Articoli correlati Rogo in azienda rifiuti del Casertano, il sindaco di Teano: “Sono indagato”Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Teano Giovanni Scoglio è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in relazione al rogo sviluppatosi... Leggi anche: San Marco Evangelista, sequestrata azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali e lavoro irregolare. Contenuti utili per approfondire Nell'azienda di rifiuti speciali si... Temi più discussi: Nell’azienda di rifiuti speciali si scatena un rogo; Gestione illecita dei rifiuti: maxi sequestro in un'azienda, imprenditrice nei guai; Sequestrata azienda di rifiuti nel Casertano: lavoratori in nero; Operaio cade dal tetto di un'azienda di rifiuti. Operaio cade dal tetto di un'azienda di rifiutiIl lavoratore - 24 anni - è stato portato in elisoccorso al Brotzu dopo un volo di circa 10 metri. Indagano i carabinieri e il personale dello Spresal ... rainews.it Nell’azienda di rifiuti speciali si scatena un rogoFiamme nell’azienda di rifiuti speciali sul lago di Como. L’incendio è scoppiato l’altra sera a Colico, all’interno degli stabilimenti della Seval, società specializzata nel recupero e riciclo di frig ... ilgiorno.it Teo Mammucari, nell’occhio del ciclone dopo i diaspori con Mara Venier. Che ne pensi - facebook.com facebook Dopo il rigore sbagliato nell'andata contro il #ManchesterCity, #ViníciusJúnior era pronto a cedere il pallone al compagno #Valverde questa sera (autore di una tripletta settimana scorsa). L'uruguaiano, però, ha dato fiducia al compagno offrendogli la possibilit x.com