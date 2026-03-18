Nell’azienda di rifiuti speciali si scatena un rogo

Da ilgiorno.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’azienda di rifiuti speciali situata sul lago di Como si è sviluppato un incendio nella serata di ieri. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, coinvolgendo diverse aree dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Fiamme nell’azienda di rifiuti speciali sul lago di Como. L’incendio è scoppiato l’altra sera a Colico, all’interno degli stabilimenti della Seval, società specializzata nel recupero e riciclo di frigoriferi, apparecchi elettrici ed elettronici, elettrodomestici, pile e batterie esauste, sia al piombo sia al litio. Probabilmente si è innescato proprio dal surriscaldamento o dalla rottura di una batteria al litio. Le fiamme si sono poi propagate. Non è la prima volta che succede, era capitato anche nel novembre del 2023, ma a differenza di quella volta i vigili del fuoco hanno avuto modo di circoscrivere subito il rogo e di estinguerlo, limitando di gran lunga i danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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