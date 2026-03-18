Negli Stati Uniti, il risveglio religioso è spesso associato a movimenti politici piuttosto che a motivazioni spirituali. La religione, fin dai primi tempi della repubblica, ha avuto un ruolo che va oltre l’aspetto privato, influenzando le dinamiche sociali e politiche. Le grandi ondate di risveglio religioso si sono spesso verificati in concomitanza con trasformazioni importanti nel paese.

Negli Stati Uniti la religione non è mai stata soltanto una questione privata. Fin dalla nascita della repubblica, le grandi ondate di risveglio religioso hanno spesso accompagnato, e talvolta anticipato, cambiamenti profondi nella società e nella politica. I cosiddetti Great Awakenings, che tra XVIII e XIX secolo attraversarono le colonie e poi gli Stati Uniti indipendenti, non furono solo fenomeni spirituali: rappresentarono momenti di mobilitazione collettiva, ridefinizione identitaria e rielaborazione dell’idea stessa di missione nazionale. Il primo Grande Risveglio, nel Settecento, contribuì a diffondere un ethos di autonomia morale e partecipazione che si intrecciò con il clima politico che portò alla rivoluzione americana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Negli Stati Uniti il risveglio religioso è una costruzione politica e non spirituale

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