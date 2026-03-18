Lo Sporting Lisbona ha comunicato all’Inter le modalità per affrontare il Bodo Glimt, squadra che nel pomeriggio di Lisbona è tornata a essere quella che era prima del match di andata. Dopo la vittoria per 3-0 in Norvegia, il Bodo Glimt ha subito un pesante ko di 0-5 ai tempi supplementari durante la partita di ritorno in Portogallo. La pioggia ha accompagnato il secondo incontro.

I fenomeni sono tornati salmonari. Un pomeriggio di pioggia a Lisbona ha restituito alla realtà il Bodo Glimt, passato dal 3-0 ottenuto in Norvegia contro lo Sporting nell’andata degli ottavi di Champions allo 0-5 incassato nei tempi supplementari allo stadio Alvalade. È importante citare in questa storia anche gli impianti di gioco: quello del Bodo è in sintetico e si è rivelato in questi anni di vetrina europea un sicuro alleato della squadra guidata dal cinquantasettenne Kjetil Knutsen. Uno che, alla faccia dell’aplomb scandinavo, è sempre agitato in panchina e quando le cose non gli garbano, protesta in modo anche plateale. Lo Sporting ha svelato che il Bodo è una buona squadra, ma non è sicuramente l’ Ajax dei bei tempi ai quali è stato accostato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Né fenomeni, né salmonari: lo Sporting Lisbona ha spiegato anche all’Inter come affrontare il Bodo Glimt

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