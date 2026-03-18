Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, parla dalla sede di Sosnowiec mentre insieme a mister Vanoli si prepara alla prossima partita. Ndour ha già segnato tre gol in questa edizione della Conference League e ha dichiarato che la squadra mira ad andare avanti il più possibile, evitando gli errori del passato. La squadra si concentra sulle prossime sfide senza perdere di vista l’obiettivo di migliorare.

Firenze, 18 marzo 2026 - Insieme a mister Vanoli, da Sosnowiec parla anche Cher Ndour, centrocampista viola che ha già realizzato tre gol in questa edizione della Conference League. Il giovane centrocampista è atteso fra i titolari anche domani, probabilmente al posto di Fagioli. "Il campo non è in buone condizioni, ma non può essere una scusa perché sarà un problema anche per i nostri avversari. Dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio per passare il turno in questa competizione alla quale tiriamo molto". E' vero che il mister le chiede di tirare di più da fuori? "E' vero, il mister mi dice spesso di tirare fuori e in settimana ci lavoriamo molto, anche se secondo lui l'ultimo gol è stato fortunato (ride, ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ndour: "Vogliamo andare il più avanti possibile. Non commettiamo gli errori del passato"

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