NBA Europe è scontro tra Inter e Milan per l’ingresso nella lega | Oaktree in vantaggio

Lunedì si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Inter e Milan per discutere l’ingresso nella lega NBA Europe. Secondo fonti vicine alla trattativa, Oaktree è in vantaggio rispetto agli altri candidati. La questione riguarda la partecipazione delle due squadre milanesi alla nuova iniziativa sportiva, che coinvolge diversi club europei e si sta sviluppando oltre il campo di gioco.

NBA Europe. Il perimetro del derby di Milano si allarga e valica i confini del rettangolo verde per approdare sul parquet. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è ufficialmente aperta una sfida diplomatica ed economica tra le proprietà di Inter e Milan per guidare lo sbarco della NBA in Europa. I fondi Oaktree e RedBird si contendono il ruolo di protagonisti in un progetto ambizioso: la creazione di una franchigia milanese d’élite pronta a competere nel nuovo ecosistema cestistico che la lega americana intende inaugurare nel Vecchio Continente. Al momento, la proprietà nerazzurra sembrerebbe aver guadagnato una posizione di vantaggio rispetto ai cugini rossoneri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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