Nazionale lungo stop per Mattia Zaccagni | salta i playoff

Mattia Zaccagni si è infortunato e non farà parte dei prossimi impegni della nazionale, saltando così anche i playoff. La Lazio perderà uno dei suoi giocatori chiave in un momento cruciale della stagione, con le partite decisive ancora da disputare. La notizia ha fatto il giro del mondo del calcio, lasciando i tifosi e lo staff tecnic a preoccupati per le conseguenze di questo infortunio.

L’infortunio di Mattia Zaccagni rappresenta una tegola pesantissima per la Lazio e per le strategie tattiche di Maurizio Sarri, arrivando in un momento della stagione dove ogni punto pesa come un macigno. La perdita del talento romagnolo non è solo una questione di numeri o di assenza di un titolare, ma riguarda la privazione dell’unico vero regista offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra. La notizia del suo stop è rimbalzata velocemente tra i corridoi di Formello, confermando i timori emersi subito dopo la sfida di campionato contro il Milan, durante la quale il calciatore era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un dolore acuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nazionale, lungo stop per Mattia Zaccagni: salta i playoff Articoli correlati Infortunio Zaccagni, fuori più di un mese: salta la nazionaleBrutte notizie per la Lazio e la nazionale italiana con Mattia Zaccagni che dovrà restare fermo tra i 30 e i 40 giorni per via di una lesione... Atalanta, shock De Ketelaere: lesione al menisco e lungo stop. Salta il Borussia DortmundIl belga ko nel riscaldamento con la Cremonese: rientro previsto solo dopo la sosta di marzo. Contenuti utili per approfondire Mattia Zaccagni Nazionale, lungo stop per Mattia Zaccagni: salta i playoffL'infortunio di Mattia Zaccagni rappresenta una tegola pesantissima per la Lazio e per le strategie tattiche di Maurizio Sarri, arrivando in un momento della ... thesocialpost.it Calcio, Mattia Zaccagni stop per 40 giorni, salta la NazionaleRoma, 18 mar. (askanews) - Brutte notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. Mattia Zaccagni, capitano dei biancocelesti, ha infatti riportato ... sport.tiscali.it