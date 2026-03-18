Naspi a marzo 2026 quando viene pagata | ecco le date

Il pagamento della NASpI di marzo 2026 avverrà nelle prossime settimane. Le date specifiche sono state ufficialmente comunicate e prevedono il versamento in più tranches. I beneficiari devono controllare il calendario indicato dall’INPS per sapere quando riceveranno l’accredito. Le modalità di pagamento prevedono accrediti sui conti correnti bancari o postali indicati dagli interessati.

. Il pagamento della NASpI di marzo 2026 è imminente. Come avviene ogni mese, l’ INPS non prevede una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari: le tempistiche variano in base alla data di presentazione della domanda, alla storia contributiva e agli eventuali ricalcoli in corso. In linea generale, gli accrediti della disoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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TRATTAMENTO INTEGRATIVO a MARZO 2026: Quando Pagano i 100€ INPS Ecco la Data di Accredito

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