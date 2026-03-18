Nascondeva droga in auto | denunciato 36enne irpino

Un uomo di 36 anni proveniente dall'Irpinia è stato denunciato ieri sera dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto droga nascosta nella sua auto durante un controllo. L'operazione è avvenuta nel corso di servizi mirati nella zona, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sul contenuto ritrovato o sui dettagli dell'intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno notato un’autovettura che, dopo aver compiuto delle manovre elusive, ha tentato di evitare l’incrocio con la “ gazzella ”. La circostanza non è sfuggita ai militari che hanno immediatamente fermato il veicolo sospetto, a bordo del quale viaggiava un 36enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine. Solo a seguito di una attenta perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto – sapientemente occultata in un vano sotto il volante – circa otto grammi di sostanza stupefacente del tipo “ cocaina ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nascondeva droga in auto: denunciato 36enne irpino Articoli correlati A bordo dell'auto nascondeva oltre 5 chili di droga e un fucile, corriere denunciatoUno dei carabinieri ha notato fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico... Nascondeva la droga nelle parti intime: 18enne denunciatoIl giovane è stato sorpreso nel corso di un servizio perlustrativo dei carabinieri a bordo di un'Alfa Romeo Mito, in compagnia di altre due persone,... SEQUESTRATI 32 CHILOGRAMMI DI CANAPA, ARRESTATO IL PRODUTTORE FELTRINO | 03/10/2025 Altri aggiornamenti su Nascondeva droga Temi più discussi: Pusher viene fermato e tenta di nascondere la droga nell’auto dei carabinieri: 19enne in manette; Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga; Nascondeva 9 chili di cocaina nel doppiofondo dell’auto: arrestato; In auto aveva il kit dello spacciatore. Droga, ancora un maxi sequestro. Trovati sedici chili di eroina e ‘coca’. Erano nascosti in un’auto in sostaNei giorni scorsi l’intervento degli investigatori della squadra mobile in un’area privata di via Marconi. Al momento non si sa a chi appartengano, i sospetti si concentrano su due soggetti. Indagini ... ilrestodelcarlino.it Droga: oltre 15 kg di cocaina nascosti in auto al valico di Como Brogeda, arrestatoOltre 15 chilogrammi di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato nell’auto. È quanto scoperto nei giorni scorsi al valico di Brogeda, nell’ambito dei controlli contro i traffici illeciti svolti dal ... ticinonotizie.it Genova, nascondeva la droga nella stanza d’albergo: 19enne arrestato - facebook.com facebook Si sveglia in Terapia intensiva dopo l’ #incidente e #minaccia i #medici dell' #ospedale di Baggiovara: «A casa ho #armi». In realtà nascondeva #droga x.com