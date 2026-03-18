Nasce ‘Liberti Media’ nuovo progetto online di Marcello Foa

È stato annunciato il lancio di ‘Liberti Media’, un nuovo progetto editoriale online promosso da Marcello Foa. La testata si propone di offrire contenuti inediti e approfondimenti su temi di attualità, politica e società. La piattaforma si rivolge a un pubblico digitale, con l’obiettivo di fornire un punto di vista alternativo rispetto alle testate tradizionali. Il sito è ora attivo e accessibile online.

Il panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello Foa, ex presidente della Rai, che riprende così il dialogo con i suoi lettori dopo ‘Giù la maschera’, il programma di grande successo su Rai Radio 1, chiuso improvvisamente e senza spiegazioni la scorsa estate. Foa si ispira alle esperienze di grandi giornalisti americani, come Tucker Carlson e Glenn Greenwald, che dopo essere stati estromessi dalle proprie testate, hanno aperto canali video indipendenti, ottenendo grande successo di pubblico. Anche ‘Liberti Media’ sarà incentrato sui video, ma con una struttura più ampia rispetto al tipico canale podcast. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello Foa Articoli correlati Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale | GUARDANella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Marcello Foa, giornalista ed esperto di comunicazione e geopolitica, per leggere i... Leggi anche: Epstein files e sette sataniche: “È la rivincita del complottismo?”. Ne parlano Peter Gomez e Marcello Foa Una raccolta di contenuti su Liberti Media Discussioni sull' argomento MotoGP, Adelaide l'ultima gara del 2027? Liberty Media pensa a spostare la data di Valencia; F1 - Il modello Liberty Media fa scuola: il caso Como; Guerra all’Iran: quale ruolo per l’Italia? Gaiani a Liberti Media; MotoGP 2026. MSMA alza la posta, Liberty Media prende tempo. Approfondimenti, interviste, commenti su Liberti Media . Anche all’ora di cena con. “20 alle 20” la rubrica quotidiana di Enrica Perucchietti . - facebook.com facebook MotoGP, Adelaide l'ultima gara del 2027 Liberty Media pensa a spostare la data di Valencia x.com