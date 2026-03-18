Nasce Liberti Media la nuova testata online di Marcello Foa

È stata lanciata una nuova testata online chiamata “Liberti Media”, ideata e diretta da Marcello Foa, che in passato ha ricoperto il ruolo di presidente della Rai. La testata si propone di offrire notizie e approfondimenti attraverso una piattaforma digitale dedicata all'informazione. La sua nascita rappresenta un’aggiunta alle testate giornalistiche disponibili nel panorama mediatico italiano.

Nel panorama dell’informazione italiana nasce “ Liberti Media ”, nuova testata online ideata e diretta da Marcello Foa, già presidente della Rai. Il progetto segna il ritorno del giornalista al dialogo diretto con il pubblico dopo la chiusura, la scorsa estate, del programma radiofonico “Giù la maschera” su Rai Radio 1. Fortemente orientata al linguaggio audiovisivo, Liberti Media punta sui video come formato principale: l’iniziativa non si limita a un semplice canale personale: si presenta come una piattaforma capace di ospitare una squadra di analisti, opinionisti e intellettuali accomunati dall’obiettivo di offrire un’informazione indipendente e autorevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nasce “Liberti Media”, la nuova testata online di Marcello Foa Articoli correlati Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello... Liberti media: tanti video, zero articoli. È in rete il sito di Marcello Foa ispirato al modello Tucker CarlsonIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Liberti Media Temi più discussi: MotoGP, Adelaide l'ultima gara del 2027? Liberty Media pensa a spostare la data di Valencia; F1 - Il modello Liberty Media fa scuola: il caso Como; MotoGP 2026. MSMA alza la posta, Liberty Media prende tempo; Liberty Media Formula One: perdite per 70 milioni di dollari dalle cancellazioni, dice Evercore. Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: 'Liberti Media', un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello Foa, ex ... lapresse.it Marcello Foa lancia la video testata digitale ‘Liberti Media’Marcello Foa lancia Liberti Media, una nuova testata digitale basata su video di analisi e commento, con una squadra di opinionisti e contenuti diffusi su sito, YouTube e Substack. The post Marcello ... msn.com È stata una prima puntata ricca di argomenti, quella di ieri su Liberti Media con Toni Capuozzo. E se non l’hai ancora vista, puoi seguirla qui. facebook MotoGP, Adelaide l'ultima gara del 2027 Liberty Media pensa a spostare la data di Valencia x.com