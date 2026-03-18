Il Napoli ha battuto la Banda con il risultato di 2-1 in una partita che ha visto i tifosi coinvolti emotivamente. Il tecnico dell’SSC Napoli ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è la qualificazione alla Champions League. La partita ha suscitato preoccupazioni tra i supporter, ma la vittoria ha comunque portato punti fondamentali in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tecnico dell’SSC Napoli, Antonio Conte, ha espresso chiaramente le sue intenzioni riguardo all’obiettivo primario della squadra: la qualificazione alla Champions League. In un recente incontro avvenuto allo Stadio Diego Armando Maradona, in vista della sfida contro l’US Lecce il 14 marzo 2026, ha sottolineato l’importanza di prendere decisioni dure per il bene comune. La partita è iniziata nel peggiore dei modi per i partenopei, con Lecce che ha preso il vantaggio già al terzo minuto grazie a un colpo di testa di Jamil Siebert su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, vittoria 2-1: il bene comune conta, ma la Banda ha spaventato.

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