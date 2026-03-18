Napoli Tonali più di una semplice ipotesi | le cifre e la concorrenza della Juve

Il Napoli ha avviato i contatti per acquistare Sandro Tonali dal Newcastle, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo nella prossima stagione. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già definito le cifre dell’operazione e si confronta con la concorrenza della Juventus, che ha manifestato interesse per il mediano. La trattativa è in corso e le parti sono al lavoro per definire i dettagli.

Il Napoli guarda avanti e pianifica già le mosse per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Sandro Tonali, oggi al Newcastle, come rinforzo di alto livello per il centrocampo. Un’idea concreta, che nasce dalla volontà di alzare il tasso tecnico della squadra di Antonio Conte. L’operazione resta complessa, tra costi elevati e forte concorrenza, ma il profilo dell’ex Milan è considerato prioritario. Tonali nel mirino del Napoli. Il nome di Sandro Tonali è tornato con forza nelle strategie del Napoli. Il centrocampista, oggi al Newcastle, rappresenta un obiettivo ambizioso per la dirigenza azzurra, che vuole intervenire con decisione per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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