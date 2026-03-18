Napoli piano scudetto con Tonali e Calafiori | Conte vuole l’Italia

Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando a un progetto per la stagione 20262027, puntando a rafforzare la rosa con Sandro Tonali e Riccardo Calafiori. L’obiettivo è migliorare la squadra e competere a livello internazionale, con il tecnico che ha già iniziato a pianificare le strategie di mercato. La società segue attentamente le trattative e si prepara a investire sui giocatori desiderati.

Il Napoli di Antonio Conte pianifica lo scippo alla Premier League e mette nel mirino Sandro Tonali e Riccardo Calafiori per la stagione 20262027. La strategia di Aurelio De Laurentiis, rivelata da Il Mattino, punta a riportare in Italia i due pilastri della Nazionale per blindare un progetto che, dopo il consolidamento della zona Champions League, punta dichiaratamente al vertice della Serie A. L’operazione Tonali è strettamente vincolata al futuro di Stanislav Lobotka: il regista slovacco, prossimo ai 32 anni e nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti, potrebbe essere sacrificato davanti a un’offerta superiore ai 40-50 milioni, sbloccando i fondi necessari per l’assalto al centrocampista del Newcastle. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, piano scudetto con Tonali e Calafiori: Conte vuole l’Italia Articoli correlati Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azioneMercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azione Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i... Leggi anche: Calciomercato Napoli, anche Calafiori e Tonali nel mirino per l'estate Una selezione di notizie su Napoli piano scudetto con Tonali e... Temi più discussi: Napoli, missione Champions o scudetto? Il piano di Conte per il finale di stagione; Napoli a -9 dall'Inter: il piano di Conte con De Bruyne e McTominay; Napoli più giovane e acquisti mirati: l’incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna è in agenda; Cagliari-Napoli, Conte ha un piano per fare poker di vittorie: l’analisi – Rep. Napoli, azzurri tra Champions e (sogno) Scudetto: il piano di Conte per il rush finaleA nove giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli naviga tra due obiettivi: consolidare il posto in Champions League e, perché no, tentare l’impresa di riaprire la corsa allo Scudetto. gonfialarete.com Lo Scudetto del Napoli 2022-23: la storia del terzo tricolore azzurro con SpallettiLa storia del terzo scudetto del Napoli nella stagione 2022-23: rosa, record, il 4 maggio ad Udine, il ruolo di Osimhen e Kvaratskhelia nel trionfo di Spalletti ... tuttonapoli.net Una leggenda torna sul palco a Napoli! Tullio De Piscopo arriva al Teatro Augusteo con “80TULLIO live 2026”, uno show tra grandi successi, ritmo e sorprese. Forse l’ultimo tour… o forse no. - facebook.com facebook Due medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore sbagliato a Napoli sono accusati anche di aver falsificato una cartella clinica x.com