Antonio Vergara, giocatore del Napoli, è tornato a suscitare l’attenzione dopo le ultime partite in cui ha mostrato le sue qualità. Perrotta ha commentato le sue prestazioni, sottolineando che si è fatto trovare pronto, anche se davanti a lui c’era molta concorrenza. La sua presenza in campo ha attirato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori.

"> Antonio Vergara continua a far parlare di sé dopo le recenti prestazioni con il Napoli. A commentare la crescita del giovane azzurro è stato Simone Perrotta, intervenuto a margine della presentazione del nuovo progetto FIGC per il calcio giovanile italiano. «Bisognerebbe conoscere a fondo la situazione del Napoli», ha spiegato Perrotta, analizzando il percorso del calciatore. L’ex centrocampista ha sottolineato come Vergara non sia una sorpresa improvvisa, ma un profilo già pronto da tempo. Secondo Perrotta, infatti, il rendimento del giocatore era già evidente nella scorsa stagione: «Vergara l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e si è messo a disposizione». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Perrotta su Vergara: «Si è fatto trovare pronto, ma davanti aveva troppa concorrenza»

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