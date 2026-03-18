Napoli occhio ai gioielli in prestito | ancora in gol e prestazioni super!

Il Napoli invita a prestare attenzione ai gioielli in prestito, che continuano a segnare e offrire prestazioni di livello. La squadra napoletana ha avviato una riflessione sul futuro, con alcuni dei suoi talenti in prestito che si stanno distinguendo in campo. La presenza di questi giocatori in rosa contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla rosa e sulle strategie di mercato.

Il Napoli comincia a pensare anche in ottica futuro, con alcuni dei suoi gioielli in prestito che continuano ad entusiasmare. Le prestazioni offerte sono sempre di più convincenti, con gli azzurri che sicuramente staranno monitorando il loro percorso di crescita. A giugno torneranno alla base, con Antonio Conte che li valuterà da molto vicino. Rao e Hasa: due stelle destinate a brillare. In casa Napoli cresce l’attesa di vedere al prossimo ritiro estivo due stelle che stanno sorprendendo in Serie B. Emanuele Rao e Luis Hasa, rispettivamente con Bari e Carrarese, volano sulle ali dell’entusiasmo. Per il centravanti oggi è arrivata la quinta rete nelle ultime sei uscite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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