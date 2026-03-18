Nando Orsi, ex portiere e opinionista televisivo, ha parlato di Meret durante una trasmissione radiofonica, esprimendo un giudizio severo sul portiere del Napoli. Ha affermato che nessuno sarebbe disposto a prenderlo, concentrandosi poi sulle prospettive di mercato della squadra partenopea. Le sue parole si sono concentrate sul presente e sul futuro del club azzurro.

Nando Orsi, ex portiere e opinionista televisivo, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Radio Marte che riguardano il presente e il futuro del Napoli. L’analisi dell’ex numero uno toccherà il mercato estivo, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea e soprattutto la situazione dei portieri, con particolare attenzione a Alex Meret. Orsi ha espresso giudizi articolati sulla rosa azzurra e sulle possibilità di intervento nei prossimi mesi di calciomercato. Meret criticato? Arrivano le difese di Orsi. Sulla figura di Alex Meret, Orsi ha espresso perplessità che rispecchiano un dibattito più ampio. L’ex portiere ha sottolineato come l’azzurro, negli ultimi tre anni, ha vinto due scudetti, un dato che dimostra la sua qualità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, duro giudizio su Meret: “Nessuno lo prenderebbe…”, poi sul mercato

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