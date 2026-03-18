Napoli De Paola | Conte? Serve confronto Scudetto lontano attenzione alla Champions

Il futuro di Antonio Conte e le prospettive del Napoli tra questa stagione e la prossima sono al centro di molte discussioni. De Paola ha sottolineato l’importanza di un confronto tra le parti, mentre ha ricordato che lo scudetto sembra distante e che bisogna mantenere alta l’attenzione sulla Champions League. La situazione del club e le decisioni in corso sono al vaglio degli addetti ai lavori.

"> Il futuro di Antonio Conte e gli scenari del Napoli tra presente e prossima stagione restano al centro del dibattito. A fare il punto è stato Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, analizzando sia le condizioni per la permanenza del tecnico sia la corsa in campionato. «Le condizioni per Conte sono quelle di non urtare la sua suscettibilità», ha spiegato De Paola a Radio Tutto Napoli, sottolineando come il tema centrale sia il confronto interno, anche alla luce della gestione degli infortuni. Paolo De Paola su Radio Tutto Napoli evidenzia la necessità di un dialogo sereno tra tutte le componenti del club, senza tensioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, De Paola: «Conte? Serve confronto. Scudetto lontano, attenzione alla Champions» Articoli correlati Leggi anche: Padovan: «Inter imprendibile, Napoli lontano dallo scudetto. Conte? Io lo terrei» Leggi anche: Brambati: “Roma e Juve puntino alla Champions, lo Scudetto è lontano” Aggiornamenti e notizie su Napoli De Paola Conte Serve confronto... Temi più discussi: Il Napoli può rientrare nella lotta scudetto? La previsione di De Paola; De Paola sentenzia sulla lotta Scudetto: Il Napoli non lo considero; Binda: Conte? Non sono convinto che resti al Napoli. Scudetto, De Paola: Napoli? Non guarderei all'Inter ma a Como e Juve...Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite ... tuttonapoli.net De Paola: «Il Napoli non lo considero nella corsa scudetto»Nell’analisi del campionato, De Paola ha sottolineato come il Milan non sia riuscito a sfruttare i momenti decisivi della stagione: «È pazzesco come i rossoneri nelle partite importanti non riescano ... napolipiu.com Giuntoli piace alla Roma, Gasperini spinge per lui: nel caso, i primi rinforzi potrebbero essere due pupilli del Napoli, ma non sarà facile strapparli a Conte. - facebook.com facebook Due medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore sbagliato a Napoli sono accusati anche di aver falsificato una cartella clinica x.com