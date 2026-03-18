Ieri pomeriggio in via Scarlatti a Napoli, gli attivisti del Comitato Remigrazione e Riconquista avevano organizzato un appuntamento per la raccolta firme previsto alle 17:00. Tuttavia, gli antagonisti hanno occupato lo spazio del banchetto, interrompendo l’evento. La presenza di queste persone ha causato un’alterazione della manifestazione prevista, coinvolgendo il luogo e le persone presenti.

Doveva essere alle 17:00 in Via Scarlatti 88 ieri, martedì 17 marzo, l’appuntamento di raccolta firme lanciato dagli attivisti del Comitato Remigrazione e Riconquista di Napoli. Doveva, perché come già accaduto alla Camera e più di recente a Prato, un esiguo gruppo di antagonisti – protetti da un largo dispiegamento di forze dell’ordine – ha occupato lo spazio regolarmente assegnato all’iniziativa. Tre collettivi, tre persone a testa. Erano una decina gli antagonisti afferenti al Collettivo Argo, al Collettivo Kaos e al centro sociale Mezzocannone Occupato che hanno stazionato nella piazzola per il banchetto di Remigrazione. Solite le “ ragioni “ degli antifascisti: “ Qui si promuove la deportazione “, “ Napoli si è liberata da sola dal fascismo “, “ Remigratevi voi “. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Napoli, antagonisti occupano lo spazio del banchetto di Remigrazione: la connivenza colpisce ancora

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