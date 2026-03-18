"> Scopri Napassione: il Docufilm su Napoli e il Calcio. Dal 21 marzo, gli appassionati di calcio e cultura napoletana possono gustare Napassione, il nuovo docufilm carico di emozioni e significato, disponibile su Rai Play. Questa produzione si propone di esplorare il legame intimo tra il calcio e la città di Napoli, svelando la passione che scalda il cuore di un intero popolo. Attraverso le parole e le esperienze di alcuni dei più cari artisti partenopei, il film trasmette un messaggio che va ben oltre il semplice sport. Il docufilm, diretto da Antimo Campanile e prodotto da Filmitpro, si avvale della narrazione intensa dell’attrice Daniela Ioia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napassione: il docufilm su Napoli, i tifosi e gli attori De Martino e Cicchella.

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