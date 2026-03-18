Musetti fastidio al braccio destro salta Miami Tornerà direttamente sulla terra rossa

Dopo aver accusato un fastidio al braccio destro, il tennista ha deciso di saltare il torneo di Miami e di tornare direttamente sulla terra rossa. In precedenza aveva subito un infortunio allo psoas della gamba destra durante l’Australian Open e aveva partecipato a Indian Wells, dove è uscito subito dal torneo. Ora si concentra sul recupero.

Lorenzo Musetti si è cancellato da Masters 1000 di Miami. Il carrarino, che durante i quarti di finale contro Novak Djokovic si era ritirato dall'Australian Open quando era avanti due set a zero, era rimasto fermo un mese e aveva deciso di tornare in campo per i tornei sul cemento americano. A Indian Wells Lorenzo, ancora indietro nella preparazione, si era fermato all'esordio contro Marton Fucsovics, e dopo qualche giorno si era trasferito a Miami per cominciare gli allenamenti. Il numero 5 al mondo, che in Florida sarebbe stato testa di serie numero 4 per l’assenza di Djokovic, era tornato a Indian Wells dopo l’infortunio allo psoas della gamba destra sofferto a Melbourne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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