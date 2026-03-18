Museo del Patriarcato alla Fabbrica del Vapore di Milano | viaggio fino al 2148 l'anno dell'uguaglianza di genere

Fino al 21 marzo, alla Fabbrica del Vapore di Milano, si può visitare il Museo del Patriarcato (MUPA), che illustra la società patriarcale contemporanea. La mostra presenta un racconto sulla presenza e l’influenza di strutture patriarcali nella società attuale, con esposizioni e installazioni che riflettono questo tema. Il percorso si estende fino all’anno 2148, immaginando un futuro di uguaglianza di genere.

Fino a sabato 21 marzo, alla Fabbrica del Vapore di Milano, è possibile visitare il MUPA, il museo che racconta la società patriarcale dei nostri giorni. L'ingresso è gratuito ma è richiesta una registrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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