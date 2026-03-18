Una donna di 50 anni, residente a Camucia di Cortona, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere stata investita da un’auto al confine tra Umbria e Toscana. L’incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino e la vittima, che insegnava a Cortona, non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la donna.

CORTONA – Lucia Lamentini, 50 anni, residente a Camucia di Cortona, in provincia di Arezzo è morta nella notte tra martedì e mercoledì. L’incidente è avvenuto lungo una strada secondaria nel territorio umbro, non lontano dal confine con la Toscana, quando la donna è scesa dall’auto insieme al proprio cane. L’impatto è stato molto violento. Il corpo della donna sarebbe stato sbalzato per diversi metri e per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. I soccorsi sono stati immediati, ma all’arrivo dei sanitari la 50enne era già deceduta. La donna era molto conosciuta nel territorio cortonese. Lamentini lavorava come insegnante di sostegno a Foiano della Chiana ed era apprezzata da studenti e colleghi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Muore travolta da un’auto al confine fra Umbria e Toscana insegnante di Cortona

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