Muore a 43 anni per una tragica infezione Addio al noto sommelier Simone Bartoli

Un noto sommelier è deceduto a 43 anni a seguito di un’otite che si è trasformata in un’infezione aggressiva e fulminante. La notizia è stata diffusa oggi, in un comunicato ufficiale, e ha suscitato molta emozione tra amici e colleghi. La morte improvvisa ha lasciato sgomenta la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia.

Prato, 18 marzo 2026 – Un’infezione spietata e velocissima, partita da un’otite, lo ha strappato alla vita a soli 43 anni. È morto venerdì sera nella sua casa a Prato, Simone Bartoli. Tanti lo conoscono, in città, come il sorriso gentile de Il Dek Italian Bistrot in piazza delle Carceri, dove da tre anni lavorava come sommelier. Solo qualche mese fa Bartoli aveva perso la mamma. Lascia il babbo, medico, travolto da quest’altra immensa tragedia. "Era unico, lascia un vuoto enorme". Lo ricorda con le lacrime e parole piene d’affetto Francesco Secci, titolare del Dek. Un locale che per Simone da tre anni a questa parte era diventata una famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 43 anni per una tragica infezione. Addio al noto sommelier Simone Bartoli Articoli correlati Leggi anche: Addio a Nicola Ricciardi, muore a 43 anni nella notte. La tragica scoperta della mamma Leggi anche: Muore a 29 anni per un’infezione batterica, il compagno: «Una mamma straordinaria»