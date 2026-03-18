MotoGp Brasile Morbidelli si sente a casa | Lo vivrò al massimo C’è entusiasmo

Durante il Gran Premio di MotoGP in Brasile, Franco Morbidelli ha dichiarato di sentirsi a casa e di voler vivere al massimo l’evento, sottolineando l’entusiasmo che lo accompagna. Nato a Roma, il pilota italo-brasiliano ha radici carioca attraverso sua madre ed è pronto a affrontare questa gara come un ritorno alle sue origini. La competizione si svolge in Brasile, con Morbidelli tra i protagonisti.

Bologna, 18 marzo 2026 – Un gp di casa per Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano è come se vivesse una sorta di ritorno alle origini, essendo certamente nato a Roma ma da madre brasiliana e con sangue carioca nelle vene. Il weekend del Brasile, dunque, non sarà come gli altri per il pilota VR46, chiamato a una stagione di alto livello per tenersi la sella della Ducati anche l’anno prossimo. I grandi movimenti di mercato per ora non riguardano il team di Rossi, che in passato aveva puntato Pedro Acosta, ma di recente il braccio destro Uccio Salucci ha parlato dell’intenzione di costruire un team con un pilota giovane e uno esperto. Se così sarà, uno solo tra Morbidelli e Di Giannantonio potrà essere ancora nel box il prossimo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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