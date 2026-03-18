Morto con la fidanzata in incidente stradale lacrime e corteo di camion

Una coppia ha perso la vita in un incidente stradale, coinvolgendo un’auto e un camion. La scena si è svolta davanti a familiari, amici e conoscenti che hanno partecipato a un corteo di camion e hanno espresso il loro addio con lacrime e applausi. La tragedia si è consumata in un tratto di strada frequentato, lasciando un dolore profondo tra chi ha assistito.

Tempo di lettura: 2 minuti Lacrime, applausi e un lungo corteo di camion per l’ultimo saluto a Michele Pirozzi, il 28enne morto, insieme alla sua fidanzata Maria Magliocco, nel tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. L’intera comunità di Capaccio Paestum si è fermata questa mattina, listata a lutto su disposizione del sindaco Gaetano Paolino, per partecipare alle esequie celebrate nella chiesa della Divina Provvidenza, a Ponte Barizzo. Il feretro, accompagnato da una lunga fila di mezzi pesanti guidati da colleghi e amici, è giunto davanti alla chiesa tra la commozione generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto con la fidanzata in incidente stradale, lacrime e corteo di camion Articoli correlati Tragico incidente stradale, c'è un morto nello scontro tra auto e camionUn 55enne mentre era alla guida della sua Opel Corsa si è scontrato contro un camion con cisterna in via Argine all'incrocio con via Galileo Ferraris. Muore a 22 anni: tragico incidente stradale. Tamponamento con un camionCittà di Castelo, 31 gennaio 2026 - Giulio Carlaccini, 22 anni di Amelia è la vittima di uno scontro avvenuto in E45 a Città di Castello. Contenuti utili per approfondire Morto con la fidanzata in incidente... Temi più discussi: Genitori trovano il figlio di 17 anni morto a Pofi: la fine della relazione con la fidanzata e l'allontamento da casa; La fidanzata e gli amici ricordano Nicolò: Grazie per l’amore che ci hai dato; Carabiniere muore sulla Kawasaki centrato da un furgone, grave la fidanzata; Muore a 28 anni pochi mesi dopo il matrimonio: la moglie trasforma il dolore in una giornata di solidarietà. Genitori trovano il figlio di 17 anni morto: la fine della relazione con la fidanzata e l'allontamento da casaDramma a Pofi nella serata di lunedì 16 marzo. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto impiccato a una pianta nei pressi della ... msn.com Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontarioCristopher Gaston Ogando è stato colpito con una coltellata la sera del 4 marzo ed è deceduto la mattina successiva all'ospedale Maggiore della città. La fidanzata è accusata di omicidio volontario ... tg24.sky.it Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anni - facebook.com facebook Nuoro, bimbi travolti nel crollo del casolare: «Ythan non è morto per colpa sua, riaprire l’inchiesta» x.com