Morte di Domenico la madre sentita in Procura sull'orario di arrivo del nuovo cuore

La Procura di Napoli ha ascoltato Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bambino sottoposto a un trapianto al Monaldi. Durante l'audizione sono stati affrontati i dettagli riguardanti l'orario di arrivo del cuore e quello dell'espianto. La testimonianza si è concentrata sui momenti legati all'intervento e alle tempistiche dell'intera operazione.

La Procura di Napoli ha ascoltato Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato il "cuore bruciato" nell'ospedale Monaldi di Napoli; tra i punti controversi, l'orario di arrivo dell'organo e quello dell'espianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle clinicheDalle cartelle cliniche mostrate da "Lo Stato delle Cose" si evince che le procedure per l'espianto del cuore di Domenico Caliendo sono cominciate... Bimba morta a Bordighera, i dubbi sull’orario della morte: l’ipotesi del decesso a casa dell’amico della madreTra i dubbi da chiarire sul decesso della bimba di due anni di Bordighera, c'è anche l'orario del decesso. Altri aggiornamenti su Morte di Domenico la madre sentita in... Temi più discussi: Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; Morte del piccolo Domenico, la difesa della chirurga punta il dito su Bolzano; È sempre Cartabianca: Domenico, l'indagine si allarga: in studio i genitori Video; La morte di Domenico, il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e Bolzano. Domenico morto dopo il trapianto a Napoli: due medici indagati per falso nella cartella clinicaSi tratta del chirurgo Guido Oppido e dell'assistente Emma Bergonzoni. Nel mirino degli inquirenti sono finite alcune incongruenze riguardanti gli orari del trasporto dell'organo da Bolzano all'ospeda ... today.it Inchiesta per la morte di Domenico, il chirurgo risponde alle accuse: I testimoni ricordano maleGuido Oppido, con una nota dei suoi legali, ha spiegato che le testimonianze si basano su ricordi dopo mesi e non su dati oggettivi ... napolitoday.it Ci sono novità nelle indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore fallito. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio della professione medica per il cardiochirurgo dell’osp facebook Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle cliniche x.com