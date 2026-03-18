Il 25 marzo 2026 torna in onda su Rai 1 la seconda puntata di Morgane – Detective geniale, una serie che ha riscosso grande successo tra il pubblico. La protagonista, Morgane, è una detective che affronta nuove sfide nel suo lavoro, portando avanti un’indagine complessa. La puntata promette di svelare dettagli importanti sulla vicenda e di approfondire il personaggio principale.

Il ritorno di Morgane – Detective geniale ha riportato su Rai 1 una delle protagoniste più amate della fiction europea. Ironica, imprevedibile e sempre pronta a sfidare le regole, Morgane Alvaro è tornata in prima serata il 18 marzo 2026 con la quinta e ultima stagione, un capitolo conclusivo che promette emozioni, colpi di scena e indagini sempre più intricate. Audrey Fleurot di «Morgane detective geniale»: gli inizi in teatro, il successo con «Quasi amici», chi è il compagno regista, 7 segreti https:t.co8xBe8mlhwr— Mirko Mugnani (@mmugnani) March 18, 2026 La serie, guidata dalla regia di Vincent Jamain e interpretata da un cast ormai iconico, continua a mescolare mistero e vita privata in un equilibrio che solo Morgane sa trasformare in caos creativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Morgane – Detective geniale, anticipazioni seconda puntata 25 marzo 2026: un viaggio che cambia tutto

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