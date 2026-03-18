Monza vs Venezia trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaduesima giornata di Serie B 20252026, Monza e Venezia si sfidano in una partita tra le due squadre più in alto in classifica. La gara è valida per il campionato italiano di seconda divisione e si gioca in un match che potrebbe sembrare una sfida di prima categoria. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano la prima e la seconda della classe, con una posta in palio che sa di Serie A. Monza vs Venezia si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 17.15 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sognano il sorpasso sulla capolista davanti al proprio pubblico, ma c’è innanzitutto da riscattare il deludente pareggio di Reggio Emilia nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Bianco è reduce da una sola sconfitta nel recente periodo, e sente che l’impresa è possibile. I lagunari sono in testa alla classifica, ma non si sentono ancora al sicuro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Monza vs Venezia, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Approfondimenti e contenuti su Monza vs Venezia trentaduesima giornata... Monza- Venezia, sfida verità per la vetta della cadetteriaMONZA- Non sarà decisivo per le sorti del campionato, ma certamente potrà dare ottime indicazioni sulle sue effettive gerarchie. Sabato 21 marzo alle 17.15 l’U Power spalanca le porte al matchclou del ... calcioline.com Solo un punto a Reggio, il Monza vede il Venezia di nuovo allungare a più treUno 0-0 forse un po’ stretto per i brianzoli, viste le comunque varie occasioni avute dai biancorossi e la traversa colpita da Colombo ... ilgiorno.it