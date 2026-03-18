Montreal | l’Italia trionfa nello short track e non solo

Ai Campionati Mondiali di Short Track a Montreal, la squadra italiana ha ottenuto diversi risultati di rilievo, con atleti che si sono distinti nelle varie discipline. La competizione vede partecipanti provenienti da numerosi paesi, e le gare si sono svolte nel rispetto del programma stabilito. La presenza italiana si fa notare con performance che attirano l'attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori.

I Campionati Mondiali di Short Track a Montreal stanno generando risultati positivi per la rappresentativa italiana. La nuova puntata del programma Salotto Bianco, in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:45, analizza questi successi e i momenti chiave della competizione canadese. Oltre alla pattinaggio su ghiaccio, la trasmissione dedicherà spazio ai traguardi raggiunti dagli atleti nel biathlon e nello snowboard. Verranno trattati anche gli aspetti più rilevanti dello sci alpino e dello sci di fondo, offrendo una visione d’insieme delle discipline invernali. L’incontro si svolgerà in diretta sul canale YouTube di OA Sport con la conduzione di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montreal: l’Italia trionfa nello short track e non solo Articoli correlati Short track: Fontana in semifinale, Sighel squalificato | Italia bronzo nello slittino | Lollobrigida oro bis | Brignone trionfaCi siamo Oltre alla squalifica di Sighel, non hanno superato i quarti di finale Spechenhauser e Nadalini. Short track: Fontana in finale, Sighel squalificato | Italia bronzo nello slittino | Lollobrigida oro bis | Brignone trionfaL'azzurra chiude seconda nella sua semifinale in 41"53, dietro all'olandese Velzeboer (41"399, record del mondo) Ci siamo Oltre alla squalifica di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Montreal l'Italia trionfa nello short... Discussioni sull' argomento Mondiali di Short track 2026: medaglie dell'Italia, tutti i risultati; Trentino protagonista a Montreal: la staffetta mista trionfa come a Milano Cortina; Un oro spaziale, 6 medaglie totali: l'Italia si conferma al top ai Mondiali di Montreal; Short Track, Nadalini squalificato in finale nei 500 metri. Sighel si ferma in semifinale. Short track, Sighel guida l'Italia ai Mondiali di MontrealTre settimane dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, l’Italia dello short track si prepara a un nuovo importante impegno: i Campionati Mondiali 2026. L’evento si svolgerà da ... it.blastingnews.com Mondiali di Montreal: l'Italia chiude con 6 medaglie! In Canada la squadra azzurra conquista il bottino più ricco in una rassegna iridata da 30 anni a questa parte. Nell'ultima giornata di gare, oro per la staffetta mista e bronzo sia per Chiara Betti sui 500 metri c - facebook.com facebook Campionati Mondiali di SHORT TRACK - Montreal (Canada) - dopo lo straordinario oro della staffetta mista di un'Italia a trazione Fiamme Gialle, sono arrivate anche le medaglie di bronzo di Chiara Betti nella gara sui 1000 mt e di Pietro Sighel nella staffetta s x.com