Monopattini elettrici | dal 16 maggio obbligo del targhino Come richiederlo e i costi

Dal 16 maggio entrerà in vigore la nuova norma che richiede ai monopattini elettrici di essere dotati di un contrassegno identificativo, noto come “targhino”. La misura fa parte della riforma del Codice della Strada, che è stata ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A partire da quella data, chi possiede un monopattino elettrico dovrà richiedere il contrassegno e sostenere eventuali costi associati.

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