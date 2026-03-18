Monfalcone | 2 sedi 3 giorni per i mercatini di Pasqua

A Monfalcone, le parrocchie hanno organizzato mercatini di Pasqua che si svolgeranno in due sedi diverse nel corso di tre giorni. Durante questa iniziativa, i locali saranno aperti al pubblico e si svolgeranno attività di vendita e scambio di oggetti legati alla festività. Le manifestazioni sono state annunciate dalle parrocchie della città e coinvolgeranno la comunità locale.

Il calendario pasquale a Monfalcone si prepara ad accogliere una serie di iniziative missionarie che trasformeranno gli spazi parrocchiali in luoghi di incontro e scambio. Tra il 20 e il 29 marzo, le comunità religiose locali organizzeranno mercatini dedicati alla vendita di decorazioni, composizioni floreali e oggetti vari. Queste attività si svolgeranno presso due sedi specifiche: il Ricreatorio mons. Foschian della parrocchia di San Giuseppe e la Sala coro della parrocchia dei Santi Nicolò e Paolo. La programmazione copre un arco temporale esteso che include venerdì, sabato e domenica di questa settimana, oltre ad una data aggiuntiva verso fine mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone: 2 sedi, 3 giorni per i mercatini di Pasqua Articoli correlati Torna la fiera di Pasqua con oltre 160 mercatini: tutte le dateComo si prepara ad accogliere una delle sue tradizioni più sentite: la fiera del Giovedì Santo. Leggi anche: Ciocco C’è, due giorni di dolcezze. Laboratori, assaggi e mercatini Aggiornamenti e notizie su Monfalcone 2 sedi 3 giorni per i... Argomenti discussi: Farmacie comunali, Monfalcone cerca farmacisti per i turni notturni; Sicurezza alimentare, controlli nei negozi a Monfalcone: prodotti non a norma, sanzioni per 3.500 euro.