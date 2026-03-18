Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto dagli spettacoli di Marco Goldin, La Grande Storia dell’Impressionismo e Gli Ultimi Giorni di Van Gogh, con una sessantina di repliche totali in tutta Italia e quasi 40.000 biglietti venduti, viene annunciato oggi “Monet. Una vita a colori”, il nuovo progetto teatrale dedicato alla vita e alle opere, coloratissime, di Claude Monet. Sarà una grande festa per gli occhi e per il cuore. Il 5 dicembre 2026 cadrà il centenario della morte del grande pittore, per cui sotto la sigla “Monet 100” andrà in scena uno spettacolo proprio per celebrare uno tra gli artisti più amati e influenti... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Monet. Una vita a colori, lo spettacolo di Marco Goldin a Udine. 20 ottobre 2026

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