Mondiali indoor | l’Italia punta al podio con Furlani e Diaz

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Campionati Mondiali indoor di atletica leggera si svolgeranno a Torun, in Polonia, a partire da venerdì 20 marzo. La squadra maschile italiana partecipa con l’obiettivo di conquistare un podio, puntando sui risultati di Furlani e Diaz. L’evento riunisce atleti provenienti da diversi Paesi e si svolge nelle strutture della città polacca.

I Campionati Mondiali indoor di atletica leggera prenderanno il via venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, con la squadra maschile italiana che punta a un’annata da podio. L’Italia si presenta con ambizioni concrete nei salti e nei lanci, ma anche con outsider pronti a sorprendere nelle prove di corsa. La delegazione azzurra conta su nomi come Furlani, Diaz e Fabbri per sfidare i migliori al mondo. La rassegna iridata scatta ufficialmente tra due giorni, offrendo uno scenario dove le prestazioni italiane non sono affidate al caso, ma a dati precisi e a una preparazione mirata. Mentre l’attenzione globale si concentra su record storici e rivalità internazionali, il qui è sul potenziale reale del talento nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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