Mondiali 2026 DAZN unica piattaforma anche per bar e ristoranti

Da digital-news.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio 2026, DAZN sarà l’unica piattaforma che trasmetterà i Mondiali 2026 anche in bar e ristoranti grazie all’offerta For Business. La decisione riguarda tutte le attività commerciali che desiderano proporre le partite ai clienti, garantendo un’unica soluzione di visione. La piattaforma si impegna a offrire l’evento sportivo anche in ambienti pubblici, consolidando così il suo ruolo nel mercato delle trasmissioni sportive.

DAZN sarà l’unica piattaforma a trasmettere i Mondiali 2026 anche nei locali pubblici con l’offerta For Business. Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026, dentro e fuori casa. Dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™, oggi la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo annuncia un ulteriore traguardo: sarà l’unica a. su Digital-News.it DAZN sarà l’unica piattaforma a trasmettere i Mondiali 2026 anche nei locali pubblici con l’offerta For Business.. Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026, dentro e fuori casa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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